Çeşme ve Seferihisar'da 97 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, () İZMİR'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde birer gün arayla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Geçen perşembe günü, Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta, Teke Burnu önlerinde lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına gitmeye çalıştığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Ekipler, saat 19.00 sıralarında yerini belirlediği lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 16'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 11'i Filistin, 11'i Kongo, 9'u Güney Afrika Cumhuriyeti, 2'si Somali, 1'i Angola ve 1'i Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. 32'si erkek, 15'i kadın ve 4'ü çocuk olan kaçak grubu, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri dün (cuma) ise Çeşme'nin Mersin Koyu'ndan lastik botla bir grup kaçağın denize açıldığını öğrendi. Yeri tespit edilen lastik botu saat 01.52'de durduran ekipler, 34'ü Eritre, 8'i Filistin, 3'ü İran ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmeni yakaladı. Bu kaçak grubu da kıyıya getirildi.

Tüm kaçaklar, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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