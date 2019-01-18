Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 21 kaçak yakalandı. Kaçakları taşıyan minibüsün şoförü de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme’de insan kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, dün saat 20.00 sıralarında, İzmir- Çeşme Otoyolu’nun Zeytinler mevkiinde, 10 NH 090 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsteki, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sakız Adası'na geçmeyi planladıklarını anlaşılan, Filistin uyruklu 21 kaçak yakalandı, sürücüsü M.S.Y. de gözaltına alındı.
Kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, M.S.Y.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Çeşme'de 21 kaçak yakalandı
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 21 kaçak yakalandı. Kaçakları taşıyan minibüsün şoförü de gözaltına alındı. İl...
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 21 kaçak yakalandı. Kaçakları taşıyan minibüsün şoförü de gözaltına alındı.