Çeşme açıklarında 90 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden lastik botlarla, yasa dışı yollardan, Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 90 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında görevli sahil güvenlik ekibi devriye görevi yürütürken, dün saat 02.00'de ve saat 02.20'de iki lastik bot belirledi. Durdurulan lastik botlarda 61'i Filistin, 19'u Suriye ve 10'u Irak uyruklu olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen yakalandı. 40'ı erkek, 13'ü kadın ve 37'si çocuk göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla kıyıya getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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