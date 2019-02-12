Çerçioğlu'nun da sanık olduğu 'ihaleye fesat' davasına devam edildi

AYDIN'da, aralarında FETÖ/PDY'nin sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanık hakkında, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlanan tutuklu sanık Karaarslan, duruşma olduğunu dün akşam öğrendiğini belirterek, "Sabah mahkemeye ulaştırılması için savunmamı yaptım. Ancak size ulaşmamış olabilir. Bu nedenle savunmamı bir sonraki duruşmada yapmak istiyorum" dedi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde danışmanlık adı altında usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla dava açıldı. FETÖ/PDY firarisi ve geçen 18 Ocak'ta yurt dışına kaçmak isterken Ankara'da yakalanıp, tutuklanan Erkan Karaarslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 17 sanık hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

FETÖ/PDY'nin sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen ve yargılandığı Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Eylül 2017 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra ortadan kaybolan ve daha sonra Ankara'da yakalanan Erkan Karaarslan'ın 1 numaralı sanık olduğu davanın duruşmasına, sanık belediye yetkilileri ile avukatları katıldı. Hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmada yer almadı. 9 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Karaarslan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Sanık Erkan Karaarslan, duruşmanın olduğunu dün akşam öğrendiğini belirterek, "Sabah mahkemeye ulaştırılması için savunmamı yaptım. Ancak size ulaşmamış olabilir. Bu nedenle savunmamı bir sonraki duruşmada yapmak istiyorum" dedi. Karaarslan, yakalanmadan önce aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu da belirtti.

'HİZMET ALMADAN ÖDEME KAVGASI OLUYORDU'

Daha sonra tanık Damla İnci dinlendi. İnci, "Ben sekretarya olarak çalışıyordum. Erkan Karaarslan'ı şahsen tanımıyorum. Basından ismini duydum. Karaarslan'dan eğitim ve danışmanlık hizmeti alıyorduk. Hizmet alınmadan ödeme yapılması nedeniyle sık sık ASKİ'de imza atılırken tartışmalar oluyordu. Hatta bu nedenle 3 kişinin yerleri değiştirildi. Bize yapılacak ihaleler konusunda çok fazla bilgi vermezlerdi" dedi.

BERAAT TALEBİ

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun avukatlarından Seren Öztürk Yaşar ise "Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı, Özlem Çerçioğlu'nun ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu davada soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Bu anlamda Özlem Çerçioğlu ve ASKİ Yönetim Kurulu üyelerinin de bu davadan beraatini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Erkan Karaarslan'ın bir sonraki duruşmada savunmasını yapması ve dosyadaki eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×