Cerablus’a askeri sevkiyat sürüyor (2)

KONVOY, FIRAT KALKANI BÖLGESİNE GİTTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye içerisine yönelik sevkiyatı gün boyunca devam etti. Saat 14.00 sıralarında da Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye giren, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu askeri konvoy, konuşlanacağı TSK'nın Fırat Kalkanı Harekâtı'nı gerçekleştirdiği bölgedeki üslerine yönlendirildi.



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