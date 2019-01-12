Cerablus'ta kalp kirizi geçiren vali yardımcısı hayatını kaybetti

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller (49), görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat etti.

2017 yılından bu yana Gaziantep Vali Yardımcılığı yapan ve bir yıldır Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentinde koordinasyon görevini yürüten Ahmet Turgay İmamgiller, sabah saatlerinde odasında kalp krizi geçirdi. Görevliler aniden fenalaşan İmamgiller için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirerek vefat ettiğini tahmin ettikleri İmamgiller'in cenazesini, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Turgay İmamgiller, 1991 yılında mezun olduktan sonra Trabzon Şalpazarı, Tunceli Ovacık, Malatya Arapgir, Rize Fındıklı kaymakamlığı ile Tokat, Kahramanmaraş, Karaman ve Kilis Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2017 yılı Ağustos ayında Gaziantep vali yardımcılığına atanmıştı.

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