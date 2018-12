Cep telefonu hırsızı kameralara yakalandı

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının cep telefonunu çalan Suriye uyruklu S.E. (24), yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin daha sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonu kurcalaması da dolmuş kamerasıyla kaydedildi.Olay, dün Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu S.E. (24), yolda yürüyen D.K.'nin elindeki telefonu çalarak kaçtı. D.K. durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis yaptığı çalışmaların ardından düzenlediği operasyonla S.E.’yi aynı bulvarda yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Telefon ise polis tarafından sahibine teslim edildi.OLAY KAMERADAS.E.'nin kaçışı çevredeki güvenlik kameralarına kaydedilirken, telefonu çaldıktan sonra bindiği dolmuşta telefonu kurcalaması da an be an dolmuştaki kameralar tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI