Cep telefonu çalınan engelli kadın: Özgürlüğüm çalındı

ADANA'da cep telefonu çalınan tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz (39), "Özgürlüğüm çalındı, kendimi kötü hissettim. Hayatımda ilk kez ağladım" dedi.

Olay, dün Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, tekerlekli sandalyesi ile evinden, bir akrabasının cenaze törenine katılmak için yola çıktı. Ayşe Camgöz köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engellli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonunu çalınan Ayşe Camgöz, çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Ayşe Camgöz, gözyaşlarını tutamadı. Kendisinin de polis kızı olduğunu belirten Ayşe Camgöz, "Benim tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen, size yalvarıyorum, benim cep telefonumu bulun. Allah'ım bana yardım et" diyerek ağladı. Yoldan geçenlerin su verdiği Ayşe Camgöz, "Başıma geleni görüyor musunuz? Bir engellinin cep telefonunu çaldılar" dedi.

'ÖZGÜRLÜĞÜM ÇALINDI, İNSANLIK BİTMİŞ'

Olayın ardından konuşan Ayşe Camgöz, tüm Türkiye'den destek telefonları ve yardım teklifleri geldiğini anlattı. Kimseden bir şey istemediğini, sadece cep telefonunun bulunmasını istediğini belirten Ayşe Camgöz, "Olaydan sonra psikolojim tamamen bozuldu. Yalnız sokağa çıkamıyorum, sanki biri beni takip ediyor. O telefon benim özgürlüğümdü. Durumumdan dolayı sürekli kontrol altında olmam lazım. Hayatla bağım koptu" dedi. Aynı zamanda yerel bir radyoda programcılık da yaptığını belirten Ayşe Camgöz, "Telefonumda numaralarım ve kişiler bilgilerim vardı. Cam kemik hastasıyım, o hırsız çantamı da almaya çalışsa yere düşebilirdim. Kemiklerim kırılırsa geri dönüşüm yok" diye konuştu.

'İLK KEZ AĞLADIM'

Hastalığından dolayı ailesinin üzerine titrediğini sözlerine ekleyen Ayşe Camgöz, "Dün çok ağladım, psikolojim çok bozuldu. Babam polis emeklisi. Rahatsızlığımdan dolayı ailem beni hiç üzmedi, hiç ağlamadım ama bu olaydan sonra çok ağladım. Dün bağırmaktan sesim kısıldı. İnsanlık ölmüş, bunu birkez daha anladım" dedi.

Polis ise olayın ardından çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın cep telefonunu satabileceği yerlerde de beklemeye başlayan ekiplerin, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



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