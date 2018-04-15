Çelikhan'da otomobil devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çelikhan- Malatya karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Fethi Aydın yönetimindeki 27 LY 800 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan Rahime Aydın ve Nazire Aydın yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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