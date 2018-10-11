Çek turist boğuldu 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Çek uyruklu Oldrich Krozova (76) hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'ya tatil için gelen Çek Oldrich Krovoza dün saat 17.00 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Çek turisti kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oldrich Krovoza ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Krovoza kurtarılamadı. Krovoza'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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