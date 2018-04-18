Çayeli'nde ormanda örtü yangını sürüyor

RİZE'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde, dün ormanlık alanda çıkan örtü yangını sürüyor. Ulaşımın olmadığı bölgede, ekipler rüzgârın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaptanpaşa köyünde dün sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını kontrol altına alınamadı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıklar tutuştuğu yanının bölgede rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Alevler, çevredeki çam ve kızılağaçlara da sıçradı, bölge yoğun dumanlarla kaplandı. Rize Orman İşletme Şefliği'ne ait ararözlerle ile müdahale edilen yangına Rize Belediyesi ve çevrede ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri de destek verdi. Ulaşımın olmadığı bölgede ekipler güçlükle müdahale ettiği örtü yangınının sürdüğü belirtildi.



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