Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü, tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı (2)

EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDIĞI GÜN AÇIĞA ALINMIŞ

Zonguldak Çaycuma'da, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın, gözaltına alındığı cuma günü açığa alındığı öğrenildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturması kapsamında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ile makam şoförü olan polis memuru Ersan Sarı'nın yanı sıra tutuklanan diğer kişilerin Tayfun Aydın, Mehmet Sait Kalınkara, Cengiz İlksen ve Halil Taşdemir olduğu öğrenildi. Ö.S., L.K., E.Ç. ve H.K.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), ()