Çatı katında yangın paniği

Mehmet IŞIK/KONYA,() - KONYA'da bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevleri fark eden taksi durağındaki şoförlerin ihbarı üzerine faciadan dönüldü. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Alaaddin Bulvarı'ndaki 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Binanın çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden yakındaki taksi durağından şoförler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Çoğunluğu ofis olarak kullanılan binanın çatı katındaki alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

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