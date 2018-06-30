Çatak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çatak ilçesine bağlı Andiçen Mahallesi kırsalında yürütülen 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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