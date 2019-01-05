Çarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldü

RİZE'de askerlik yapan Jandarma Er Cafer Işık (21) çarşı iznine çıktığı sırada misafir olarak gittiği binanın 6'ncı katındaki daireden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan er, hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rize İl Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık, çarşı iznine çıtkı. Misafirliğe gittiği belirtilen binanın 6'ncı katındaki daireden düşen Cafer Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Askerin binadan nasıl düştüğü araştıran polis, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay sırasında evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.Jandarma Er Cafer Işık'ın cenazesi Antalya'nın Finike ilçesine gönderildi.

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