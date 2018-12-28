Çanakkale’de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE polisi, yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1,5 ton şarap, 10 şişe sahte viski ile 12 ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve sahte alkol üretenlere yönelik ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi. Çanakkale merkezde, Erenköy köyüne bağlı Yenimahalle’de bir evin deposunda, sahte üretim 1,5 ton şarap ile 10 şişe sahte viski ele geçirildi. Alkol üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ile doluma hazır çok sayıda şarap şişesi de bulundu. Ele geçirilen içkilerin imha edileceği belirtilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda ise, şüpheli A.G.’yi, 12 ecstasy hap, 1 gram esrar ve 300 TL ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan A.G., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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