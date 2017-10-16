Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Yülüce Köyü'nde dün 22.00'da bir ağılda başlayan ve bitişiğindeki 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı yangında, ağıl ve evlerde ağır hasar oluşurken, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

BODRUM ALEV ALEV YANDI

Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da dün akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ancak 11 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Turgutreis Mahallesi Akyarlar Mevkii'sinde başlayan yangın, 90 hektarlık makilik ve otluk alanı küle çevirdi. Arazinin engebeli ve dağlık olması ayrıca rüzgarın ters esmesi nedeni ile alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler ilk söndürme çalışmalarını helipkopter ile yaptı.

Tatil sitelerinin 50 metre yamacına kadar yaklaşan yangında, Akut ekipleri sitelerde yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye, Orman ve Akut ekipleri yangına hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek gece saat 03.15'te söndürdü. Yangında can ve mal aybı yaşanmadı.