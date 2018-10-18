Çanakkale'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçealtı mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta denizde bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti. TCSG 6 Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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