Çanakkale'de kaçak kazıya 2 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Ezine ilçesi Dalyan köyü mevkiinde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisini alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar günü bölgede yapılan kontrollerde R.B, ve B.A.'yı suçüstü yakaladı. Kontrollerde 1 metal arama detektörü ve 4 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Savcının talimatıyla malzemelere el konuluken R.B. ve B.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



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