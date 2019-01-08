Çanakkale Boğazında yük gemisinde yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Çanakkale Boğazında Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde çıkan yangının, mürettabatın müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi. Çanakkale Boğazı transit gemi trafiği, kuzey yönlü olarak askıya alındı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye hareket eden ve 242 TIR taşıyan Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde, saat 22.30'da yangın çıktı. Yangın üzerine gemi personeli, Gocuk - Karakova Burnu arasında sancak sınırına yakın bir bölgede emniyetli bir şekilde demirledi. Çanakkale Boğazı transit gemi trafiği, kuzey yönlü olarak askıya alındı. Saat 22.45'te geminin makine dairesinde karbondioksit tüpleri patlatılarak yangına mürettebat kendi imkanlarıyla müdahele etti. Kaptan, yangının kontrol altına alındığını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine telsizle bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör ve 1 tahlisiye botu emniyet amacıyla geminin yanına yaklaşarak bekletildi, ayrıca gemiye kılavuz kaptan çıkartıldı. Gemi kaptanının, Trafik Hizmetleri merkezine yangının kontrol altına alındığını ve tahliyeye gerek olmadığını bildirdi.

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