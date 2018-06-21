Çan'ı sağanak vurdu; 5 ev sular altında kaldı, mahsur kalanlar kurtarıldı/ ek fotoğraflar

Çan'ı sağanak vurdu; 5 ev sular altında kaldı, mahsur kalanlar kurtarıldı/ ek fotoğraflar

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