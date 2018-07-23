Çamaşır Sulu Hırsızlar Yakalandı

Zeytinburnu’nda bulunan tekstil atölyesine giden iş yeri sahibi İ.G. hayatının şokunu yaşadı. Kepenkleri kırılarak girilen atölyede çelik kasa açılmıştı. Yaşadığı şoku atlatan işyeri sahibi yaklaşık 70 bin lirasının vearacına ait yedek anahtarının çalındığını belirleyerek hemen polise haber verdi.Olayla ilgili soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Yapılan detaylı güvenlik kameraları incelemeleri polisi bile şaşırttı. Görüntülerde atölyeye girmek için uğraşan iki hırsızın metrelerce yükseklikte örümcek adam gibi tırmanmaya çalıştığı ortaya çıktı.Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin çelik kasa üzerinde parmak izlerini silmek için ise çamaşır suyu döktükleri belirlendi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, kimliğini belirledikleri hırsızları yakalamak için takip başlattı.Takipler sonucu çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ramazan T. Murat A. ile birlikte yaşları küçük olan Siyabent A. ve Murat T. yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat A. ve Ramazan T. tutuklandı.