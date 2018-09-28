Çalıntı motoryattan 28 kaçak göçmen çıktı

BODRUM açıklarında lüks motoryatla yurt dışına kaçmaya çalışan 28 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçakların kullandığı ABD bayraklı yaklaşık 1 milyon lira değerindeki motoryatın çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, dün saat 21.44'te, Gündoğan'ın Küçükbük Koyunda demirli duran ABD bayraklı 10.5 metre boyunda 'Ela' isimli motoryatın çalındığını öğrendi. Yatın düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanılma ihtimaline karşı görevde bulunan tüm sahil güvenlik ekiplerine konuyla ilgili bilgi verildi. Bugün saat 02.00'de Çavuş Adası güneyinde motoryat tespit edildi. Sahil güvenlik devriye botları, motoryatı durdurdu. Motoryatta 14'ü Suriye, 7'si Filistin, 2'si Yemen, 2'si Eritne, 2'si Iran ve 1'i Irak uyruklu olan 28 düzensiz gömen yakalanarak Turgutreis Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca kaçak göçmenlerin kimlik tespit işlemleri sürüyor.



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