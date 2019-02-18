Çalınan sorularla komiser yardımcısı olan 6 kişi adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında komiserlik sorularının dağıtılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart 2010 tarihinde düzenlenen polis memurluğundan komiserliğe geçiş yazılı sınavında soru ve cevapların örgüt mensuplarınca sınavdan önce temin edilip, örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili olarak bu sınava giren 2'si tutuklu 8 kişi olduğu belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i aktif görevde, 1'i açığa alınan, 4'ü meslekten ihraç edilen 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI