Çalınan muslukların yerine plastik musluklar

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki Göztepe Mezarlığı'nda hayırseverler tarafından yaptırılan 6 çeşmenin muslukları çalındı. Bunların yerine, tekrar çalınmaması için plastik musluklar takıldı.

Malkara'daki Göztepe Mezarlığı'na çeşitli tarihlerde hayırseverler tarafından yaptırılan 6 çeşmenin muslukları, geçen hafta sonunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yerlerinden sökülerek çalındı. Ardından Malkara Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Malkara Şube Müdürlüğü, çeşmeleri tamir ettirip, yerine çalınmaması için plastik musluklar taktırdı.

TESKİ Malkara saha sorumlusu Zekai Çilingir, mezarlıkta çalınan muslukların yerine bu kez çalınmaması için plastik musluklar taktıklarını belirterek, "Göztepe Mezarlığı'nda bulunan hayrat çeşmelerinin musluklarını kırarak çalan hırsızlar çeşmelerin suyunu da boşa akıtmışlardır. Bizde kırılan tüm çeşme musluklarını bu sefer plastik musluk takarak hepsini yeniledik. Arızaları da giderdik. Halkımız mezarlıklara evden su getirmeden hayrat çeşmelerinden kullanabilir" dedi.

Mezarlığa dedesini ziyarete gelen vatandaşlardan Onur Akıncı, "Geçtiğimiz günlerde hayrat çeşmelerinin musluklarını çaldılar. Mezarlıkta bir damla su bulamadık. Şimdi plastik musluk takılmış. Bir vatandaş olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi musluklardan suyumuzu rahatça alabiliyoruz. Artık 5-6 kilometre giderek evlerimizden bidonlarla su almaya gerek kalmadı. Evden artık su taşımıyoruz" dedi.



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