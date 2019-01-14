Çaldıkları tüfeği satmaya çalışırken yakalandılar

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 3 kişi, çaldıkları av tüfeğini satmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki MOBESE kameralarından şüpheli tavırlar...

Çaldıkları tüfeği satmaya çalışırken yakalandılar
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 3 kişi, çaldıkları av tüfeğini satmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki MOBESE kameralarından şüpheli tavırlar sergileyen 3 kişiyi fark etti. Takibe alınan 3 kişi, çaldıkları av tüfeğini satmak isterken suçüstü yakalandı. Tüfeği almak isteyen ile beraber gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE
Gönder