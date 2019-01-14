Çaldıkları tüfeği satmaya çalışırken yakalandılar

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 3 kişi, çaldıkları av tüfeğini satmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki MOBESE kameralarından şüpheli tavırlar sergileyen 3 kişiyi fark etti. Takibe alınan 3 kişi, çaldıkları av tüfeğini satmak isterken suçüstü yakalandı. Tüfeği almak isteyen ile beraber gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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