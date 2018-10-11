Çaldıkları büyükbaş hayvanı satarken yakalandılar

KAYSERİ, () - KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, çaldıkları 2 büyükbaş hayvanı Kayseri merkezinde kurulan hayvan pazarında satan 2 kişiyi yakaladı.

Sarız ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde 2 Ekim'de Y.Ç.'ye ait 2 büyükbaş hayvanın çalınması ile ilgili soruşturma üzerinde çalışan Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, çalınan hayvanları kamyona yükleyerek Kayseri hayvan pazarında satan D.K. ve E.K.'yi, yakaladı. Mahkemeye çıkarılan , büyükbaş hayvan hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvan hırsızlığı suçuna karışan K.K.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.



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