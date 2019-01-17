ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin Ramazan Sakallı'ya ait olduğu belirlendi.
Çağlayancerit'te çığ düştü (3)
ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin Ramazan Sakallı'ya ait olduğu belirlendi.
ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
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