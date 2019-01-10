Buzlanma ve heyelan nedeniyle köyerine dönemediler, polis misafir etti

Haci BOZKURT/ GERGER (Adıyaman)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinden köylerine giden minibüsteki 12 yolcu, heyelan ve buzlanma nedeyiyle İlçeye geri döndü. Konaklayacak yer bulamayanlar polise sığındı.

İlçeden köylerine gitmek için akşam saatlerinde minibüse binen 12 yolcu, heyelan ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyince ilçeye geri döndü. 4 bin nüfuslu ilçede otel ve pansiyon olmayınca kalacak yer bulamayan yolcular çareyi polise sığınmakta buldu. Gerger ilçe emniyet müdürlüğüne giden içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 12 yolcu polis lokalinde misafir edildi. Polisler misafir ettikleri yolculara yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Barınma imkanı sunan polisler sabah yol durumuna göre yolcuların köylerine gidip gitmeyeceğine kendilerinin karar vereceğini söyledi. Yolcuların Tillo, Hısıkan, Kırmızı Tarla ve Gomey köylerine gidecekleri öğrenildi.

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