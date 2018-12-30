Buzlanan yolda otomobil ters döndü: 6 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil devrilerek ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gediz-Uşak yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Gediz'e giden İsmail Erkurt yönetimindeki 64 AK 733 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki Nazife, Ramazan Özcan, İlknur, Ayşe ve Nuran Erkurt yaralandı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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