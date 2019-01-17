Büyük Menderes Nehri'ne düşen kişi bulunamadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşerek kaybolduğu belirtilen Tuncay Asar (59) için 5'inci günde yapılan arama kurtarma çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, geçen Cumartesi akşamı, arkadaşı Adem Balcı ile restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında otomobille yola çıktı. Akçay mevkisinden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, Asar otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Tuncay Asar, aldığı alkolün de etkisiyle dengesini yitirerek suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Adem Balcı, karanlıkta suda kaybolan Tuncay Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Adem Balcı, yakındaki restoranın çalışanları tarafından sudan çıkarıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Adem Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Tuncay Asar'ı bulmak için Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı.

ULAŞILAMADI

Jandarma ve polis dalgıçları, Tuncay Asar'ı bulmak için 5'inci gün olan bugün de bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Konya'dan gelen dalgıç polisler ve Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 10 kişilik su altı timi Büyük Menderes Nehri'ni taradı. Yenipazar'ın Donduran Köprüsü'nde de dalgıç polisler arama yaptı. Ancak çalışmalarda Asar'a ulaşılamadı.



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