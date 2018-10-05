Bursa’da drone ile trafik denetimi

BURSA’da, otoyollarla şehirlerarası karayollarında trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda drone ile denetim yapıldı. Kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza uygulandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında bulunan otoyollar ve şehirlerarası karayollarında trafiğin yoğun olduğu güzergahlar üzerinde ‘Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, emniyet şeridi ihlali, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi trafik ihlallerinin oluşabilecek ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçilmesine yönelik, insansız hava aracı (drone) ile uygulama yapıldı.Denetimler neticesinde kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.FOTOĞRAF