Bursa merkezli fuhuş operasyonu; şifreli konuşmaları ortaya çıktı (2)

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa merkezli 5 ilde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.