11 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa merkezli 5 ilde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa merkezli fuhuş operasyonu; şifreli konuşmaları ortaya çıktı (2)
11 KİŞİ TUTUKLANDI Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa merkezli 5 ilde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan...
11 KİŞİ TUTUKLANDI
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