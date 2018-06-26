Bursa merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi hakkında gözaltı kararı

BURS Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski polis, muvazzaf asker ve okulla ilişiği kesilen askeri öğrencilerin bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bursa'da yürütülen FETÖ PDY soruşturması kapsamında, ihraç edilen, açığa alınan ve emekliye sevk edilen 4 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 23 komiser ve 26 polis memuru olmak üzere toplam 55 emniyet mensubu ile muvazzaf 2 üsteğmen, 6 astsubay ve askeri okul ile ilişiği kesilen 38 öğrenci ve özel sektörde çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa merkezli aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 23 ilde, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, operasyonları sürdüğü bildirildi.

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