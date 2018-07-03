Bursa merkezli 14 ilde silah kaçıkcılığı operasyonu (2)

59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da Orhangazi İlçe Cumhuriyet Savcılığı'nca başlayan ve 14 ili kapsayan ruhsatsız silah ve mühimmat ticaretine yönelik soruşturma kapsamında bu sabah Orhangazi'de yapılan baskınlarda 59 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 70 tabanca, 43 av tüfeği, 1404 fişek ve bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Açıklamada, Karadeniz illeri ve İstanbul'dan Orhangazi'ye getirilen silahların buradan çeşitli illere satıldığının tespit edildiği belirtildi.



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