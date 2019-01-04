Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı

Muammer İRTEM- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da sabahın ilk ışıklarında narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen şafak baskınında 18 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyona destek veren Özel Harekat Ekipleri, kapıları koçbaşı ile kırdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 5 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 150 polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak şafak baskını yaptı. Özel Harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüpheliler yere yatırılırken narkotik madde arama köpeği 'Rona' da evlerde detaylı arama yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, bir miktar bonzai ve ecstasy, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait bir miktar mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 2 bin 485 lira, ayrıca 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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