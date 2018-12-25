Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

BURSA’nın Karacabey ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, bir ihbar üzerine E.Y. (26) ve M.A.’nın (24) Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan evlerine yaptığı operasyonda satışa hazır halde 11 gram methamfetamin, 3 gram esrar, düzenekler ve hassas terazi ele geçirildi. M.A., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu madde satmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×