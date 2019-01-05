Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü/ Ek fotoğraflar

Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü/ Ek fotoğraflar

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