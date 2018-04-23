Bursa'da köpek hırsızlığı kamerada

BURSA'da bir evin bahçesindeki Chow chow cinsi 'Herkül' adlı köpek, iki şüpheli tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Ebru Ö. sabah kalktığında, evinin bahçesinde beslediği, 'Çin Aslanı' diye de bilinen Chow chow cinsi 'Herkül' adlı köpeğini göremedi. İlk olarak yakın çevrede arama yapan Ebru Ö. köpeğini bulamadı. Ebru Ö. ardından evin dört bir köşesini gören güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi.

BİRİ GÖZETLEDİ, DİĞERİ ÇALDI

Görüntülerde, iki şüpheliden birinin çevreyi dolaşıp gözetlediğini, bu sırada diğerinin de evin bahçesine girerek kulübede bulunan köpeği önce sevdiği sonra da alıp kaçtığını fark eden Ebru Ö. hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, görüntüleri kameralara net şekilde yansıyan iki şüphelinin yakalanması için arama çalışma başlattı.

Sosyal medya hesaplarından da köpeğinin fotoğrafını paylaşan Ebru Ö., 'Herkül'ün bulunması için yardım çağrısı yaptı.



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