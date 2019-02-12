Bursa'da FETÖ/PDY operasyonunda 27 gözaltı

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 6'sı aktif görevde, 21'i ihraç, 27 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavından usulsüzlük yaptığı tespit edilen 6'sı aktif görevde, 21'i meslekten ihraç edilen 27 komiser yardımcısını sabah saatlerinde gerçeklesen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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