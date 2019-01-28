Bursa'da bir vatandaşın dikkati sayesinde hırsızlık şüphelileri yakalandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde motosikletli bir kişinin dikkati sayesinde polis, 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ile iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı.Olay, geçen hafta ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'ndeki motosikletli bir kişi, otomobil içinde bulunan 4'ü kadın 5 kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, ihbarı yapan motosikletli kişinin desteği ile şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Bir süre sonra mahallede yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile Bayram B. oldukları belirlendi.Şüphelilerin yapılan sorgulamallarında ilçede üç ayrı evden yapılan 20 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyaların yanısıra elektronik ve bazı eşyaların çalındığı hırsızlık olaylarının failleri olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliye'sine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, Ebru A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI