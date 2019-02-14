Bursa'da 32 FETÖ şüphelisi adliyede

Muammer İRTEM/BURSA, () - BURSA merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23'ü asker, 9'u sivil 32 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik Bursa merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 20'si muvazzaf 23 asker ile 9'u sivil olmak üzere 32 kişi, gözaltına alındı. Farklı illerde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Bursa Adliyesi'ne getirildi.

FOTOĞRAFLI