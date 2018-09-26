Bulgaristan sınırında 4 yabancı belgeselciye gözaltı

Vahit İŞBAŞARAN/KOFÇAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri belirlenen İngiltere, Avustralya ve Kanada uyruklu 4 kişi yakalandı. Göçmenlerle ilgili belgesel çekimi yaptıklarını belirten şüpheliler serbest bırakıldı.

Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar köyünde Piyade Karakol Komutanlığı ekipleri askeri yasak bölgede devriye görevi yürüttükleri sırada yabancı uyruklu 4 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede yabancıların 2'sinin İngiltere, diğerlerinin Avustralya ve Kanada vatandaşı oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, pasaportlarının bulunduğunu ve 21 Eylül günü Balıkesir'den yasal yollarla Türkiye'ye girdiklerini, kendi ülkelerinde göçmenler ile ilgili belgesel program yaptıklarını söyledi. Şüpheliler, Türkiye-Bulgaristan sınırına gelmelerindeki amaçlarının ise bölgeyi gezmek ve görmek olduğunu söyledi. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.