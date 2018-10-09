Bulgaristan, öldürülen gazeteci Victoria için yasta (2)

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bulgaristan'da gazeteci Victoria Marinova'nın öldürülmesiyle ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin, Marinova'nın cesedinin bulunduğu Tuna Nehri kıyısındaki park yakınlarında bir evde yaşadığı belirlendi. Ukrayna asıllı olduğu ve Romanya pasaportu taşıdığı tespit edilen şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Bu arada, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, cinayetle ilgili bir ihbar hattı oluşturup, bilgisi olanların paylaşmasını istedi.