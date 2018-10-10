Bulgaristan'daki gazeteci Victoria cinayetinin şüphelisi Almanya'da yakalandı

Gurbet GÖKÇE/EDİRNE, () - BULGARİSTAN'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Marinova'nın (30) tecavüz edildikten sonra başına sert cisimle vurularak, öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürdürülürken, cinayet şüphelisi Severin Nadezhdov Krasimirov (21), Almanya'da yakalandı. Krasimirov'dan alınan örneklerin, Marinova'nın DNA örnekleriyle uyuştuğu açıklandı.

Bulgaristan'ın Ruse kentinde yayın yapan TVN kanalında muhabirlik ve sunuculuk görevlerinin yanı sıra 'Dedektör' adlı programı hazırlayan Victoria Marinova, pazar akşamı kentte, Tuna Nehri kıyısındaki parkta tecavüz edildikten sonra başına sert cisimli vurularak, öldürülmüş bulundu. Marinova'nın cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kaybolduğu açıklandı. Son dönemde Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırdığı belirtilen gazeteci Marinova'nın öldürülmesi, ülkede büyük üzüntüye neden olurken, anma ve protesto gösterileri düzenlendi.

BULGAR POLİSİ, ALMANYA'DA YAKALATTI

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un da yakından ilgilendiği cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, öldürülen Victoria Marinova'dan alınan DNA örnekleri incelendi. Yapılan kapsamlı çalışma sonucu cinayet şüphelisinin, Tuna Nehri yakınlarındaki Trakata Mahallesi'nde yaşayan Severin Nadezhdov Krasimirov olduğu belirlendi. Krasimirov'un, cinayetin hemen ardından Almanya'ya kaçtığı tespit edildi. Bulgar polisi, Alman polisi ile irtibata geçerek, Krasimirov'un Almanya'da yakalanmasını sağladı. Severin Nadezhdov Krasimirov'dan alınan kan ve DNA örneklerin, Victoria Marinova'dan alınan örneklerle uyuştuğu açıklandı. Başsavcı Başsavcı Sotir Tsatsarov, "DNA ve kan örnekleri üzerindeki çalışmalar, Adli Bilimler Enstitüsü'nde sürüyor. Şu ana kadar yapılan inceleme, zanlıdan alınan DNA ve kan örnekleri kurbanın örnekleriyle eşleşti. Katil zanlısı cinayetin işlendiği yere yakın bir yerde yaşıyor. Görgü tanıklarına göre sabaha kadar burada alkol aldı. Cinayetin önceden planlandığını şu anda söyleyemeyiz" dedi.

Başsavcı Tsatsarov, Krasimirov'un Almanya'da gözaltında bulunduğunu belirterek, Bulgaristan'a iade edilmesi için DNA örnekleri ile diğer bilgileri sunacaklarını söyledi.

YUMRUKLA BURNUNU KIRMIŞ

'Hırsızlık'tan sabıkası bulunan şüpheli Severin Nadezhdov Krasimirov'un, olay günü Victoria Marinova'ya önce yumruk atıp, burnunu kırdığı, bağırması üzerine de çalılıkların arasına götürüp, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü belirtildi.



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