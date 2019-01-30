Büfeden sigara ve şarap hırsızlığına 2 tutuklama

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki büfeden sigara ve şarap çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.P. (23) ve A.B. (21), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı, saat 00.30 sıralarında, Akarca Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 2 Sokak'taki büfede meydana geldi. H.Y.'ye ait kapalı büfenin kepenklerini kırdığı öne sürülen E.P. ve A.B., içeri girip, sigara ve şarap çaldı. Devriye görevindeki polis, hırsızları büfeden kaçarken, fark etti. Polis, peşine düştüğü 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan E.P. ve A.B., emniyetteki işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ürünler ise dükkan sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI