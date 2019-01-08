Bozova ve Birecik'te terör operasyonu: 2 tutuklama

ŞANLIURFA’nın Bozova ve Birecik ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, 25 yıldır terör örgütü PKK saflarında yer alan Ahmet A.’nın, Birecik’in Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan babası Sabri (65) ile annesi Bessey A. (67)'yı gözaltına aldı. Ekipler Bozova’da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Emin Y., Müslüm Bayram ve Faruk Pişkin'i de evlerinde yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden Sabri ve Bessey A.'nın Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emin Y.'nin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı Müslüm Bayram ve Faruk Pişkin'in ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi.



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