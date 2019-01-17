Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı (3)

KOCA DA ÖLDÜ Edirne'nin Havsa ilçesinde, ablasının yanında bulunan ve boşanma davası açan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla kendisine ateş açan Emre Şahin, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi...