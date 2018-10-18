Borçlarını tahsil edemeyen pırlanta toptancısı intihar etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA’da pırlanta toptancısı Mehmet N. (60), 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği ve biriken borçlarını ödeyemediği için intihar etti. N., intiharından önce yazdığı mektupta, mafya tarafından tehdit edilerek değerli arsa ve arazilerinin de elinden alındığını kaydetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi eski Lara yolu üzerindeki Falez 3 parkı falezlerinde saat 18.00’de meydana geldi. Parkta gezintiye çıkan Duygu Gündüz, falezlerin uç kısmında yüz üstü hareketsiz yatan birini gördü. Bu kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğinden şüphelenen Gündüz, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri pırlanta toptancısı Mehmet N.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Mehmet N.’nin yanında bir bardak ve içerisinde henüz belirlenemeyen bir sıvı tespit etti. Mehmet N.’nin sıvıyı içerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken Mehmet N.’ye ait olduğu değerlendirilen naylon poşete sarılı bir mektup buldu. Mektupta sattığı pırlantalardan 800 bin dolar alacağını tahsil edemediğini anlatan Mehmet N.’in, çevresine de yüklüce miktarda borçlandığını yazdığı öğrenildi. Mafya tarafından tehdit edilerek arsa ve değerli arazilerinin de elinden alındığını yazan N.’nin, mektubun sonunda ailesinden özür dilediği de kaydedildi.

Mehmet N.’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

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