TUTUKLANDILAR
Kayseri'de çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan Hafız Boyraz (48), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Borç cinayeti şüphelisi yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR Kayseri'de çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan Hafız Boyraz (48), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
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